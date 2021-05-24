شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إغلاق مدارس شرق الكونغو خوفا من بركان "جوما" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ما زالت المدارس في شرق الكونغو مغلقة اليوم الاثنين، في الوقت الذي يحاول فيه القادة السياسيون تقييم مدى خطورة تطاير المزيد من الحمم البركانية عقب سلسلة من الهزات الأرضية.

وكان جبل نيراجونجو في متنزه فيرونجا الوطني، على بعد أقل من 20 كيلومترا شمال جوما، وبالقرب من حدود رواندا، قد ثار أمس الاول السبت.

واتجه جزء من الحمم نحو جوما، التي يبلغ تعداد سكانها نحو مليوني شخص، ولكنه توقف قبل أن يصل لحدود المدينة. مع ذلك، فإنه مع عودة المواطنين بسبب أن الساحل بدا آمنا، تثير عمليات الثوران الجديدة مخاوف متصاعدة من إمكانية أن تكون مستويات الخطر مرتفعة.

وقد أصدر حاكم الإقليم نديما كونستانت أمرا بإغلاق المدارس بعد اجتماع أزمة في وقت متأخر من أمس الأحد.