السجن لاثنين من الإخوان لتحريضهما على العنف في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، بمعاقبة اثنين من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن لمدة عامين لحيازتهما منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة.

وأصدرت محكمة جنح الإرهاب بمحافظة الشرقية حكمها بمعاقبة اثنين من أعضاء جماعة الإخوان بالسجن لمدة عامين لحيازتهما منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط شخصين بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

وعقب الإطاحة بحكم الإخوان في 2013 إثر ثورة شعبية غاضبة، قامت الجماعة بشن هجمات إرهابية ضد الجيش والشرطة ودور عبادة علاوة على اغتيال مسؤولين، ورغم انخفاض وتيرتها في الآونة الأخيرة إلا أن الأمن المصري يقوم بضربات استباقية للحيلولة دون تكرار المشاهد الدموية على يد عناصر التنظيم.

