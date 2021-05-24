5 دواعش في قبضة الأمن العراقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الإثنين، اعتقال 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى، شمالي البلاد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أنه "استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية أشارت إلى وجود خمسة إرهابيين في عدة مناطق من نينوى، تم على أثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى، والإيعاز إلى مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وقوة من لواء المشاة ٧٦ ولواء المشاة ٩٢ بالتحرك على تلك الأهداف".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن اعتقال الإرهابيين الخمس، وهم من العناصر المطلوبة للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب" .

وفي وقت سابق من اليوم، قامت عناصر من تنظيم داعش بالتعرض على قوات تابعة للشرطة الاتحادية في كركوك، شمال العراق.

وذكر المصدر، في حديث لـ"الخليج 365"، أن "عناصر داعش الإرهابية هاجمت نقطة تابعة للشرطة الاتحادية في قرية العالية التابعة لناحية الرياض".

وبين المصدر أن "الهجوم تسبب في إصابة 3 من أفراد الشرطة الاتحادية وتم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

وتشهد محافظة كركوك منذ أسابيع تصاعد في حدة الهجمات الإرهابية التي يشنها عناصر تنظيم داعش، فيما تسارع السلطات الأمنية الاتحادية للتنسيق مع قوات البيشمركة الكردية لمسك المناطق الرخوة أمنياً.

وأسفرت سلسلة عمليات عسكرية نفذتها القوات العراقية عند اطراف كركوك بمنطقة "وادي الشاي"، مطلع العام الحالي، من مقتل زعيم تنظيم داعش في العراق والمكنى أبو ياسر العيساوي.

وتواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية لملاحقة فلول تنظيم الذي عاد لتهديد المدن وشن الهجمات مجدداً منذ يناير 2020.

