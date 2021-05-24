رئيس الوزراء الفلسطيني: القدس هي مفتاح السلام والحرب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى مسار جدي وحقيقي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، مؤكدا ضرورة دعم مبادرة سياسية دولية لتحقيق ذلك.

وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، إن قطاع غزة بحاجة الآن إلى إغاثة فورية، وبرنامج لإعادة الإعمار، وبرامج تنموية بعد الدمار الذي لحق في كافة القطاعات بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

وثمن "الروح الوطنية ووحدة الموقف الذي تجسد في الميدان رفضا للعدوان، وشدد، وفقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطنية (وفا)، على ضرورة "الاستمرار بهذا النهج، الذي لم يرق للاحتلال، ويسعى إلى ضرب هذه الروح، من خلال بث الفتن".

ولفت إلى أن "العدوان الإسرائيلي على القدس والأقصى لا يزال مستمرا، وما يتعرض له حي الشيخ جراح من اعتداءات متواصلة"، مؤكدا أن "مدينة القدس هي مفتاح السلام ومفتاح الحرب، ونحوها تتجه أفئدة العرب".

ومن المقرر أن يخصص مجلس الوزراء جلسته لهذا اليوم لبحث عملية إغاثة غزة وإعادة الإعمار ودعم صمود المقدسيين.