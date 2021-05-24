الحجرف يرحب بطلب الإمارات استضافة "مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ" في 2023

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإثنين، بإعلان الإمارات التقدم بطلب لاستضافة "مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ" في 2023.



وجاء الترحيب، بعد إعلان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عن تقدم دولة الإمارات بطلب لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.

وعبر الحجرف عن ثقته وإيمانه الكبير بالإمكانيات والقدرات التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "COP 28" والكفيلة بنجاح المؤتمر والذي سيشكل محطة مهمة في جهود العالم تجاه التغير المناخي.

وأكد الدعم الكامل لطلب دولة الإمارات العربية المتحدة الاستضافة وكذلك المساهمة في إنجاح المؤتمر لتحقيق أهدافه المنشودة، كما أكد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي دولاً ومؤسسات وهيئات، للتعامل مع المتغيرات المناخية ولحشد الجهود وتعزيز الأهداف والطموحات العالمية للتصدي الجماعي، وللحد من تداعيات تغير المناخ وبناء عالمٍ أفضل من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة تضمن الاستدامة.