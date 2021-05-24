شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مراكز التطعيم الجماعية في اليابان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو-أ.ف.ب

افتتحت اليابان، الاثنين، أول مراكز التطعيم الجماعية ضد فيروس «كورونا»، من أجل تسريع حملة التلقيح التي انتقدت على بطئها الشديد قبل أقل من شهرين على انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 تموز/يوليو. والهدف من إنشاء المركزين، في طوكيو وأوساكا (غرب)، إعطاء آلاف الجرعات من اللقاحات يومياً للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، بإشراف قوات الدفاع الذاتي اليابانية.

وتلقى 22% فقط من سكان الأرخبيل البالغ عددهم 125 مليوناً جرعتين من اللقاح، في مقابل 40% في الولايات المتحدة و15% في فرنسا.

وتزايدت الانتقادات بشدة إزاء هذا البطء، والذي يعود في جزء منه إلى القواعد الطبية الصارمة والإجراءات البيروقراطية، في حين يخضع جزء من البلاد لحالة طوارئ لمواجهة موجة رابعة من الوباء. وساد شعور بالارتياح لدى كبار السن الذين توجهوا إلى مراكز اللقاح في طوكيو، الاثنين.

وقال هيديو إيشيكيوا (73 عاماً) لوسائل الإعلام: «إنه أمر رائع. يمكنني أن أجد بعض السكينة الآن»، مشيراً إلى أنه كان يشعر «بالقلق والتوتر» منذ بداية الوباء.

واعتبر مونيميتسو واتانابي (71 عاماً) أن «الألعاب الأولمبية كانت لتكون أكثر سلاسة فيما لو قامت (السلطات) بذلك من قبل وأخذ 80 أو 90% من السكان اللقاح» قبل الحدث الرياضي، لافتاً إلى أنه شخصياً «يشعر بالارتياح».

ومن المقرر إعطاء حوالي 10 آلاف جرعة يومياً في مركز طوكيو و5 آلاف في أوساكا، وسيتم في هذين المركزين استخدام لقاح «موديرنا» الذي رخصته الحكومة اليابانية، الجمعة.