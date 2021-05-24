شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: 115 ألف موظف صحي توفوا جرّاء «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (جنيف-أ.ف.ب)

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الاثنين، أن وباء «كوفيد-19» تسبب بوفاة 115 ألف موظف في مجال الصحة والرعاية منذ أن ظهر الوباء. وقال في مستهل انعقاد الجمعية العامة للمنظمة: «على مدى 18 شهراً، وقف العاملون في مجال الصحة والرعاية في أنحاء العالم على الحافة بين الحياة والموت». وأضاف: «أصيب العديد منهم، بينما تسجيل (الحالات رسمياً) قليل، نقدّر بأن 155 ألف موظف على الأقل في مجال الصحة والرعاية دفعوا الثمن الأكبر لخدمة الآخرين». ودعا غيبرييسوس إلى بذل جهود دولية كبيرة لضمان تطعيم 10 في المئة من سكان كل دولة ضد «كوفيد-19» بحلول سبتمبر/ أيلول. وطالب غيبرييسوس بـ«تحرّك واسع لتطعيم 10 في المئة على الأقل من سكان كل دولة بحلول سبتمبر/أيلول».

واجتمعت الدول الأعضاء الـ194 في منظمة الصحة العالمية، لبحث كيفية بناء عالم ما بعد وباء «كوفيد-19» ومنع كوارث وأوبئة أخرى، وما إذا كان يجب إعطاء سلطات أوسع لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وتنعقد هذه الجمعية الرابعة والسبعون لمنظمة الصحة (من 24 أيار/مايو الى 1 حزيران/يونيو) افتراضيا لتسريع عمليات التلقيح في الدول الفقيرة المتأخرة جداً، من أجل وقف الوباء الذي لا يزال منتشراً في العالم، وإنهاض الاقتصاد العالمي.

إلى جانب مدير عام منظمة الصحة تيدروس ادهانوم جيبريسوس، سيتحدث عدة رؤساء دول أو حكومات بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين.

التحدي الكبير في هذه الجمعية التي وصفها ادهانوم جيبريسوس بأنها إحدى أهم الجمعيات في تاريخ منظمة الصحة العالمية، هو إصلاح المنظمة وقدرتها على تنسيق الاستجابة لأزمات صحية عالمية ومنع أوبئة في المستقبل.

وتطالب عدة دول وخصوصا الأوروبية بمنظمة أقوى قادرة على القيام بتحقيقات مستقلة وأن تمول بشكل أفضل في حين تأتي 16% فقط من الموازنة من المساهمات الإلزامية للدول. ويتخوف البعض من ألا يخرج الاجتماع بنتائج مهمة بسبب الخلافات بين الدول لا سيما حول مسألة الصلاحيات الموكلة لمنظمة الصحة.

وقال جيان لوكا بورسي أستاذ القانون الدولي في معهد الدراسات العليا في جنيف: هذا ليس أمراً من السهل قبوله للعديد من الدول، لأن السيادة ليست شيئاً يمكن المجازفة به بسهولة.

وتطالب عدة تقارير وضعها خبراء وستعرض خلال، الجمعية، بإصلاحات واسعة لأنظمة الإنذار والوقاية لتجنب حدوث إخفاق صحي آخر، في حين أن عدة دول لا تزال تفتقر إلى القدرة الصحية العامة اللازمة لحماية سكانها وتنبيه المجموعة الدولية ومنظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب حيال مخاطر صحية محتملة.

وتوصي هذه التقارير أيضاً بأن تتمكن منظمة الصحة من التحقيق على الأرض في حال وقوع أزمة بدون انتظار موافقة الدول، لكن هذا الاقتراح قد يصطدم بمعارضة بعض الدول. في الوقت الحالي، لا تستطيع منظمة الصحة العالمية التحقيق بمفردها في دولة ما. هكذا، استغرق الأمر عدة أشهر من المباحثات مع الصين لكي يتمكن فريق ضم علماء مستقلين من زيارة المكان لدراسة منشأ(كوفيد-19) بتفويض من منظمة الصحة.

إنذار إقليمي

ويطالب أحد التقارير بتعزيز سلطة مدير منظمة الصحة العالمية بولاية واحدة من سبع سنوات بدون إمكانية إعادة انتخابه (مقابل ولاية حالياً من خمس سنوات قابلة للتجديد) لكي يكون بمنأى عن الضغوط السياسية.

ومشروع القرار حول تقوية منظمة الصحة العالمية الذي يفترض أن تتم الموافقة عليه، يطالب بإنشاء مجموعة عمل مكلفة دراسة كل اقتراحات الخبراء ثم إن تصدر بدورها توصيات للجمعية المقبلة. ويدعو النص أيضاً مدير منظمة الصحة إلى تقديم اقتراحات لتحسين نظام الإنذار الصحي، عبر آليات إقليمية محتملة.

كما يقترح أيضاً إطلاق مشروع رائد لآلية تقييم لمستوى الجهوزية لمواجهة أوبئة لدى كل دولة من قبل نظرائها، كما هو الحال في مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. فقط الدول الراغبة في ذلك مثل فرنسا ستشارك في مرحلة التجربة.

خلال الجمعية ستقرر الدول ما اذا كانت ستطلق مفاوضات حول معاهدة دولية بشأن الأوبئة تهدف إلى مواجهة الأزمات المستقبلية بشكل أفضل وتجنب الأنانية التي ظهرت مع(كوفيد-19). وبدلاً من أن تؤدي الأزمة إلى موجة من التضامن، زادت من التوترات. فالتفاوت في حملات التلقيح يتزايد كما أن مسألة تأمين الأدوية يفترض أن تبحث أيضاً الأسبوع المقبل من قبل أعضاء منظمة الصحة العالمية.

كما هو الحال في كل جمعية، يتوقع أن تتعرض منظمة الصحة العالمية لضغوط من الولايات المتحدة للسماح بمشاركة تايوان في الاجتماع، أو على الأقل بأن تستعيد وضع المراقب الذي كانت تحظى به الجزيرة حتى عام 2016. وتم استبعاد تايوان منذ ذلك الحين من منظمة الصحة العالمية بضغط من الصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.