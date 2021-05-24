شكرا لقرائتكم خبر عن الهند ثالث بلد عالمياً يتجاوز 300 ألف وفاة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”- (أ ف ب)

حصدت جائحة جائحة كوفيد-19 في الهند أرواح أكثر من 300 ألف شخص، لتصبح بذلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا ثالث بلد في العالم، بعد الولايات المتّحدة والبرازيل، تتخطّى فيه حصيلة ضحايا الجائحة هذه العتبة.

وقالت وزارة الصحّة الهندية إنّ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا ارتفع إلى 303,720 شخصاً، ما يعني أنّ أكثر من 50 ألف شخص لقوا حتفهم من جرّاء الفيروس في أقلّ من أسبوعين، في حين ارتفع إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكّان إلى 26,7 مليون شخص. وفي الأسابيع الأخيرة، كانت الهند تسجّل بشكل منتظم أعداد إصابات ووفيات يومية قياسية وسط موجة وبائية عنيفة.

بينما أحصت البلاد في الساعات الـ24 الأخيرة، 4454 وفيات جراء كورونا في ثاني أعلى حصيلة يومية بعد تسجيلها 4529 وفيات الأربعاء.

ويعتبر الخبراء أن الأعداد الحقيقية هي على الأرجح أكبر بكثير من الأعداد المعلنة، إذ إن الوباء تفشى ليس فقط في المدن الكبيرة إنما في المناطق الريفية حيث المستشفيات نادرة وعملية تسجيل البيانات ضعيفة.

في مجمل البلاد، أغرقت الموجة الوبائية المدمّرة المستشفيات بالمرضى وتسببت بنقص حاد في الأكسيجين والأدوية الضرورية، كما أن محارق الجثث والمقابر مكتظة.