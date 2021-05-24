شكرا لقرائتكم خبر عن «زبدة» الكورية تحصد رقماً قياسياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت أحدث أغنيات الفريق الكوري الشهير «بي تي إس»، «Butter»(زبدة) رقماً قياسياً جديداً على موقع «يوتيوب» للفيديوهات.

وأصبحت الأغنية أسرع فيديو على «يوتيوب» على الإطلاق، يحصد 10 ملايين مشاهدة بعد 13 دقيقة فقط من طرحها يوم الجمعة الماضي، ليتضاعف عدد مشاهداتها إلى 108 ملايين مشاهدة بعد 24 ساعة فقط من طرحها.

وبذلك يكون فريق «بي تي إس» حقق رقماً قياسياً جديداً بأغنيته «زبدة»، بعد أن حققت أغنيتهم الناجحة للغاية «ديناميت» في العام الماضي 100 مليون مشاهدة خلال تلك الفترة الزمنية. وأدى فريق «بي تي إس» أغنية «Butter» خلال حفل توزيع جوائز «بيلبورد» الموسيقية لعام 2021. وتجاوز عدد مشاهدات الأغنية على «يوتيوب» حتى اليوم 200 مليون مشاهدة في 4 أيام فقط منذ طرحها.