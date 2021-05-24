شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نابولي يؤكد رحيل جاتوزو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (ميلانو- أ ف ب)

أكد رئيس نابولي الإيطالي أن مدربه جينارو جاتوزو سيرحل عن النادي بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

أنهى الفريق الجنوبي الدوري الايطالي في المركز الخامس، على بعد نقطة يتيمة من يوفنتوس الذي خطف المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة الى المسابقة القارية الام، بتعادله 1-1 على أرضه مع فيرونا السبت.

وكتب أوريليو دي لورنتيس على تويتر «عزيزي رينو (لقب جاتوزو)، أنا سعيد كوني أمضيت معك موسمين، شكراً لعملك، أتمنى لك التوفيق أينما ذهبت».

وتوترت العلاقة بين الرجلين في الآونة الأخيرة حيث فرض النادي مقاطعة إعلامية لعدة أشهر.

تولى لاعب ومدرب ميلان السابق المسؤولية على رأس الجهاز الفني لنابولي في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعد إقالة كارلو أنشيلوتي.

وكان جاتوزو فرّط أيضًا في قيادة ميلان إلى دوري الأبطال عندما حل خامساً في موسم 2018-2019 على بعد نقطة من المركز الرابع.

ويرتبط المتوج بكأس العالم عام 2006 بالانتقال إلى فيورنتينا أو توتنهام الإنجليزي.