مشروع في دبي أفضل المباني الشاهقة في المنطقة

دبي: ”الخليج 365”

احتفلت شركة «فايف» القابضة، وشركة «اتكنز»، عضو مجموعة «إس إن سي ـ لافالين» بفوز كبير ضمن جوائز مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية (CTBUH) لعام 2021، حيث حاز مشروع «فايف قرية جميرا دبي» في الإمارات، جائزتين مرموقتين.

وقد تم اختيار المشروع كفائز ضمن فئة أفضل المباني الشاهقة في الشرق الأوسط وإفريقيا بتصويت الجمهور، كما حصل على جائزة التميز لأفضل المباني الشاهقة من ارتفاع 200 إلى 299 متراً.

ويدعم تصميم مشروع «فايف قرية جميرا» الاستدامة البيئية بشكل فريد، من خلال الحرص على توفير 7 أضعاف من المساحات الخضراء التي كان يمكن استبدالها لزيادة مساحات المباني، مما يخلق ملاذاً طبيعياً فريداً يسمح للزوار بالتمتع بالأجواء المريحة والحيوية في «فايف».

وعلاوة على ذلك، وخلال الأزمة التي تسبب بها تفشي وباء «كوفيد ـ 19»، شكّل مشروع «فايف قرية جميرا دبي» المساحة المثالية الآمنة والمعزولة للضيوف التي تسمح بالتمتع بالتربة العضوية والنباتات الخضراء المحيطة بالمساحات المائية الداخلية، مثل المسابح الخاصة والجاكوزي.

ويتميز مجمع «فايف قرية جميرا دبي» عن الأبراج الشاهقة الأخرى بفضل تصميمه الدائري الفريد والأول من نوعه، الذي تصوّره نبيل عقيقي، والذي يستخدم أبرز معايير الهندسة المعمارية المبتكرة لتعزيز ضوء النهار الطبيعي وخلق مساحات تحافظ في الوقت ذاته على الطاقة وتدمج المساحات الداخلية والخارجية. وقد تم اختيار «اتكنز» من قبل شركة «فايف» القابضة في عام 2014 لتنفيذ وتقديم خدمات تصميم متعددة التخصصات للمشروع، والتي شملت التصميم التصوري، وتقييم التأثير البيئي، وتطوير التصميم، فضلاً عن إعداد الوثائق الخاصة بالبناء.

ويوفر البرج الفاخر بيئة اجتماعية فريدة من نوعها في حدائقه المعلقة، التي تبدو وكأنها محفورة في هيكل المبنى من خلال تكوين ذكي لتصميم الطوابق. وقد استُخدمت منهجية التصميم البارامترية لتطوير الحدائق المعلقة، وتقييم أدائها في وجه العوامل البيئية. وبفضل تصميم المبنى الذي يسمح بمرور الهواء، تدخل أشعة الشمس الدافئة إلى قلب البرج المكوّن من 60 طابقاً، في حين تساعد المنطقة العمودية التي تحتوي على أكثر من نصف مليون قدم مربعة من النباتات المختلفة، على الحفاظ على درجات الحرارة بشكل طبيعي. وقد حصل المبنى على براءة اختراع في التصميم الهندسي وتم تسجيله كعلامة تجارية في 168 دولة لصالح شركة «فايف» القابضة.

وتم افتتاح مشروع «فايف قرية جميرا دبي» عام 2019، ونال سلسلة من الجوائز المرموقة ضمن القطاع.