شكرا لقرائتكم خبر عن صغار «الشارقة القرائي للطفل» يكتبون قصصاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، كتاباً يتضمن 16 قصة قصيرة كتبها الأطفال حول نشاطات الدائرة من وجهة نظرهم، وذلك خلال مشاركتها في مهرجان الشارقة القرائي للطفل 2021.

وجاء الإصدار بعد أن قدمت الدائرة للأطفال موجزاً عن مختلف المبادرات والنشاطات التي تقوم بها، لتمكينهم من تأليف قصص تجسد رؤيتهم الخاصة عن تلك المبادرات. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة اهتمام الأطفال بشكل فاعل بالنشاطات والفعاليات المجتمعية التي تنظمها، وتنمية مواهبهم وتمكينهم من اكتساب المهارات القيادية لبناء مجتمعهم، إلى جانب ضمان إيصال أصواتهم وتلبية احتياجاتهم ووضعها في مقدمة الأولويات، من أجل بناء مجتمعات مستدامة ينعم فيها مختلف أفراد المجتمع بالسعادة والرفاهية.