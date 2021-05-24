شكرا لقرائتكم خبر عن أجويرو في طريقه الى برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (لندن- أ ف ب)

كشف الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل إنجلترا أن الهداف الارجنتيني سيرخيو أجويرو سيلتحق بمواطنه ليونيل ميسي في برشلونة الموسم المقبل.

سجل أفضل هداف في تاريخ النادي الذي أمضى عقداً من الزمن في ملعب الاتحاد، هدفين خلال فوز سيتي الكاسح 5-صفر على ايفرتون في المرحلة الأخيرة من الدوري الممتاز الأحد، في آخر ظهور له محلياً بقميص النادي المملوك إماراتياً.

أنهى أغويرو مشواره في مانشستر سيتي مع 184 هدفاً في الدوري، ما جعله أفضل هداف في تاريخ نادٍ واحد في البريميرليج محطمًا الرقم القياسي لواين روني مع مانشستر يونايتد (183).

وسيغادر أجويرو الفريق مع نهاية الموسم كلاعب حر بعد نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشلسي السبت.

وقال جوارديولا في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»: «ربما سأكشف سراً، ربما هو قريب من التعاقد مع نادي قلبي، مع برشلونة»، وتابع «سيلعب مع أفضل لاعب على مر العصور، ليونيل ميسي».

وإذا صحّ ذلك، سيعود أجويرو إلى إسبانيا بعد أن دافع عن ألوان أتلتيكو مدريد المتوج السبت بطلاً للدوري المحلي، بين 2006 و2011 قبل أن ينتقل إلى سيتي.

مني أجويرو في موسمه الأخير في انجلترا بإصابات عدة وأصيب بفيروس كورونا، إلا أن جوارديولا يؤمن بأن الهداف الفتاك ما زال يملك الكثير لتقديمه.

عانى برشلونة موسماً مخيباً حيث حل ثالثاً في الليجا وخرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، علماً أنه حقق لقب الكأس المحلية.

وتابع الاسباني «أنا متأكد أنه سيستمتع هناك ويجعل من فريقي برشلونة أقوى وأقوى بوجوده على أرض الملعب».