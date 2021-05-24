شكرا لقرائتكم خبر عن بدور القاسمي تخصص ريع كتاب «العاصمة العالمية للكتاب» لدعم مكتبات غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خصصت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات»، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ريع كتابها الصادر حديثاً عن دار «كلمات» تحت عنوان «العاصمة العالمية للكتاب»، لدعم المكتبات والمؤسسات الثقافية والمعرفية في قطاع غزة بفلسطين.

وتأتي هذه المبادرة التي أعلنتها الشيخة بدور القاسمي على وسائل التواصل، تجسيداً لرؤيتها تجاه تأكيد حق الجميع في القراءة والوصول إلى الكتاب، وتعبيراً عن جهودها الدولية في دعم المكتبات، خاصة بعد الأحداث الأليمة التي مرت بها فلسطين، وتضرر جراءها عدد من المكتبات والمؤسسات الثقافية في قطاع غزة.

وكانت الشيخة بدور القاسمي أطلقت الكتاب ضمن فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل في مركز إكسبو الشارقة، حيث شاركت الأطفال جلسة قرائية تفاعلية.

ويمتاز الكتاب بأسلوبه القصصي الشائق، وصياغته الأدبية، ورسومه التي قدمتها الفنانة دينيس دامانتي، ليكون مادة إبداعية تعرّف الأجيال الجديدة بالمبادرة الدولية للعاصمة العالمية للكتاب التي تشرف عليها منظمة «اليونيسكو»، وتختار من خلالها مدينة عالمية كل عام لتنال هذا اللقب، ما يفتح الآفاق أمام الأطفال للاطلاع على مدن العالم الثقافية التي فازت به منذ انطلاق المبادرة في 2001.