ضبط 1180 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين، وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت الحملات عن ضبط 1180 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة، بحوزته 2٫22 طن “دواجن، لانشون يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية، بحوزته 25 طن "أرز أبيض" معبأة داخل شكائر وعبوات بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة.

كما ضٌبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخللات بمحافظة الدقهلية، بحوزته 8 طن "مخللات – ملح طعام" معبأة داخل براميل وشكائر بدون بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.