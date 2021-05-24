"حسن علام" توقع اتفاقاً لإنشاء جسر بالعراق بتكلفة 180 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت شيماء حفظي:

قال هشام أبو العطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، لمصراوي، إن شركة "حسن علام" التابعة، ستوقع، اليوم الاثنين، مع الحكومة العراقية، اتفاقا لإنشاء جسر بتكلفة 180 مليون جنيه.

وأضاف رئيس القابضة أن توقيع الاتفاق الجديد يأتي في إطار تواصل مشروعات حسن علام في العراق لحساب الحكومة.

وأشار إلى أن الشركة المصرية سبق وعملت مع الحكومة العراقية في 4 جسور لكن هذا المشروع سيكون أول مشروع تأسيس للجسر.

وقال رئيس القابضة للتشييد إنه تم تغيير إدارات الشركات التابعة للقابضة لتكون جميعها متوافقة مع تعديلات قانون قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن الشركة القابضة انتهت من دمج شركاتها في سبتمبر الماضي لتكون 5 شركات بدلاً من 7 شركات.