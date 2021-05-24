مسئول تونسي يؤكد عدم وجود إصابات بـ''الفطر الأسود'' في البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس-(أ ش أ):

أكد الدكتور أمين فوزي سليم المختص في البيولوجيا الطبية بتونس، أن البلاد لم تسجل حالات بمرض ''الفطر الأسود'' الذي ظهر مؤخرا في الهند .. مؤكدا امتلاك تونس المخزون الكافي من الأدوية لمقاومة هذا المرض.

وقال سليم - في تصريح لراديو (موزاييك إف إم) التونسي - أن تونس سبق وسجلت حالات إصابة بهذا المرض في التسعينات.. مشيرا إلى أن هذا المرض يتغلغل في جسم الإنسان عن طريق الهواء وهو موجود في الغابات على غرار غابات "عين دراهم'' ويظهر أيضا في الأماكن التي تعاني من الفطريات والتعفنات وتراكم الأوساخ ما يفسر ظهوره مؤخرا في الهند مباشرة مع اكتشاف السلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف: ''الهند لديها مناخ خاص حيث يتواصل نزول الأمطار ثلاثة أشهر متتالية من الصباح إلى المساء دون انقطاع مع ارتفاع في درجات الحرارة وهو ما يسهل ظهور هذا الفطر''.

وتابع "أن هذه الجرثومة تتغذى من جلد الإنسان وقد تصل للعين والمخ وتؤدي إلى ظهور أعراض قوية على المريض قد تؤدي للموت لكن لمن يعانون من نقص في المناعة".