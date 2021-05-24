إيمان مسعد.. أول عميدة لمعهد جنوب مصر للأورام في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتورة إيمان مسعد زكي الحفنى الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية و سرطانات الدم بمعهد جنوب مصر للأورام بالجامعة عميدة للمعهد وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الدكتورة إيمان مسعد، تعد أول عميدة لمعهد جنوب مصر للأورام منذ نشأته، وهو ما يعكس ثقة الدولة المصرية والقيادة السياسية فى المرأة المصرية وقدرتها على تقلد كافة المناصب بجدارة واستحقاق.

جديد بالذكر أن الدكتورة إيمان مسعد، بدأت حياتها العملية كمعيدة بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالمعهد عام 2000 ، ثم تدرجت في السلم الأكاديمي حتى حصلت على الأستاذية عام 2015 ، كما شغلت الدكتورة ايمان مسعد منصب وكيلة للمعهد لشئون البيئة وخدمة المجتمع في الفترة ٢٠١٥ - ٢٠١٨.

وكان لها العديد من البصمات الواضحة فى سجل المعهد ومنها تأسيسها لمعمل كروموسومات الخلية و البيولوجيا الجزيئية للأورام لتحسين التشخيص و التنبؤ بمرض السرطان وهو معمل فريد من نوعه في صعيد مصر وأحد المعامل المتميزة في هذا المجال في المنطقة العربية ونشرت منه ٤٤ بحثاً محلياً ودولياً في التهجين المشع ودراسة الانتقالات الجينية المختلفة وتأثيرها على مرضى الأورام وأمراض اضطراب المناعة، وقامت بنشر ٤٤ بحثاً محلياً ودولياً منه في التهجين المشع ودراسة الانتقالات الجينية المختلفة وتأثيرها على مرضى الأورام وأمراض اضطراب المناعة.

على الصعيد العلمي والبحثي فقد أشرفت الدكتورة إيمان مسعد على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه فى مجال الباثولوجيا الإكلينيكية بالقسم والأقسام الأخرى ، وشاركت فى العديد من المؤتمرات المحلية والدولية ، ونظراً لإسهاماتها العلمية فى مجال الأورام فقد حازت على جائزة الأستاذ الدكتور محمد رجائى الطحلاوى للتفوق العلمي فى مجال الأورام للعام الجامعي 2006-2007.