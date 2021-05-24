أبومازن يستقبل سامح شكري بمقر الرئاسة برام الله

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

‏استقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) اليوم الإثنين، وزير الخارجية سامح شكري بمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.

وعبر ‎شكري عن مواصلة القاهرة مساعيها للبناء على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويناقش شكرى مع الرئيس عباس سبل إعادة إحياء مسار السلام وتقديم الدعم والمساندة اللازميّن للشعب الفلسطيني الشقيق.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، بأن الزيارة "تأتي في إطار التحركات المصرية المتواصلة للبناء على وقف إطلاق النار، ومناقشة سبل إعادة الانخراط في المسار التفاوضي سعيا لإحياء عملية السلام التي تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، استنادا إلى مقررات الشرعية الدولية".

كما تهدف الزيارة إلى مواصلة التنسيق تجاه كافة مستجدات الشأن الفلسطيني والجهود ذات الصلة بإعادة الإعمار في قطاع غزة وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية؛ في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدعم الفلسطينيين.