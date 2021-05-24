شعراوي: التخلص من 900 ألف طن قمامة بمقلب سندوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أوضح تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة حول متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات بالدقهلية، قيام الوزارة بالعديد من التدخلات المهمة بالمحافظة. بحسب بيان صحفي.

وأشار التقرير، إلى أن من بين هذه التدخلات إعداد خطة تنفيذية مستدامة لوقف التدهور البيئي والصحي المحتمل نتيجة تراكم المخلفات بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة الدقهلية والهيئة العربية للتصنيع لرفع التراكمات التاريخية بمقلب سندوب والتي بلغت نحو 900 ألف طن من التراكمات المترمدة والتي كانت تشتعل بصفة مستمرة، حيث تم التخلص من أكبر مقلب عشوائي في مصر بسندوب بالدقهلية وذلك خلال عام تقريباً بداية من شهر أبريل 2020 وحتى مايو 2021.

وأضاف شعراوي، أنه جاري الانتهاء من إنشاء مصنع للمعالجة وتدوير المخلفات البلدية بطاقة تصميمية 1200 طن/يوم (2 خط) في منطقة سندوب لخدمة مناطق (مركز ومدينة المنصورة - حي شرق المنصورة - حي غرب المنصورة - طلخا - نبروه - محلة دمنة - دكرنس - بني عبيد) بأحدث التكنولوجيات الألمانية المتطورة، مضيفا أن إجمالي تكلفة تلك المشروعات بلغت نحو 322 مليون جنيه، لافتا إلى أن الوحدة التنفيذية للمخلفات تابعت عمليات إعداد التصميمات التفصيلية للمصنع من خلال مكتب استشاري متخصص وتوريد المعدات الميكانيكية من دولة ألمانيا، موضحا أنه تم الانتهاء من الأعمال الميدانية والميكانيكية وتجرى الآن عمليات التشغيل التجريبي ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال النهائية وتسليم المصنع للتشغيل الدائم في الأسبوع الأول من يونيو 2021.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن التدخلات التي يتم القيام بها بمحافظة الدقهلية تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمدافن الصحية الآمنة لضمان التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي للمخلفات.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة تعمل على قدم وساق مع باقي الوزارات المعنية على تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات ورفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة والتخلص الآمن منها بجميع محافظات الجمهورية وإعادة الشكل الحضاري للشارع المصري.

وأوضح شعراوي، أنه تم توقيع عقد لتقديم خدمات المعالجة والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الدقهلية مع الشركة المصرية لتدوير المخلفات (إيكارو) لإدارة مصانع المعالجة والتدوير بطاقة إجمالية تصل لنحو 3500 طن/ يوم ويتضمن العقد قيام الشركة بإدارة وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير المملوكة للمحافظة وتدبير أية معدات إضافية ثابتة أو متحركة وإدارة وتشغيل المدفن الصحي الهندسي على مساحة 50 فدانا بناحية قلابشو مركز بلقاس ونقل مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع إلى المدفن الصحي للتخلص الآمن منها وفقاً للضوابط والمعايير البيئية.

وقال شعراوي، إنه في إطار الخطة القومية لتطوير البنية التحتية تم توريد محطة وسيطة متحركة لخدمة مركز ومدينة منية النصر بقيمة تقديرية تصل لنحو 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى خطة المرحلة الأولى والمرحلة الثانية سيتم إنشاء مصنع لتدوير المخلفات بطاقة 500 طن / يوم لخدمة مركز ومدينة ميت غمر وتوريد 10 محطات متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل في 10 مراكز بقيمة 99 مليون جنيه.