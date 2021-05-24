الرئيس اللبناني يدعو لتحرير الدولة من الفساد ويتعهد باسترجاع كافة أراضيها

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):

تعهد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الاثنين، في تغريدة له على حسابه على "تويتر"، باسترجاع السيادة على كامل الأراضي اللبنانية، ودعا لتحرير الدولة من الفساد.

وقال عون :"في ذكرى التحرير نسترجع طعم الانتصار والكرامة ونتعهد بمواصلة مسيرة استرجاع سيادتنا على كامل ترابنا ومياهنا".

وأضاف :"كما حاربنا العدو وحررنا الأرض، علينا اليوم مجتمعين تحرير الدولة من الفساد وإعادة لبنان إلى سكة النهوض والازدهار".

وتابع :"وحدها وحدة اللبنانيين تحقق الإصلاح وتعيد كرامة الحياة لمجتمعنا."

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو من عام 2000 ، بعد احتلالٍ دام 22 عاما، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر. ويحتفل لبنان بعيد المقاومة والتحرير في 25 مايو من كل عام .