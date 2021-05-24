السعودية تحسم جدلاً حول الجرعة الثانية من اللقاح ضد كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، على أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا في المملكة، أنه تم تأجيل الجرعة الثانية من أجل إتاحة الفرصة لوصول أكبر عدد من أفراد المجتمع إلى الجرعة الأولى، مما يؤدي لرفع مستوى المناعة المجتمعية.

وأفاد حساب وزارة الصحة السعودية المتخصص في التوعية "غير صحيح (إلغاء الجرعة الثانية). التأجيل بسبب نقص الإمداد العالمي، وليتم استفادة أكبر عدد ممكن من المجتمع لتحقيق المناعة التي يوفرها التحصين. وسيتم توفير كميات وإعادة جدولة الجرعة الثانية".

وكان هذا الحساب الوزاري قد طمأن في وقت سابق المتسائلين حول موعد الجرعة الثانية من اللقاح بقوله: "تشير الدراسات إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر أشهرا عدة، وسيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية، وحسب التقدم في التغطية المجتمعية".