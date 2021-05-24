شكرا لقرائتكم خبر عن 9 وفيات بكورونا خلال ساعة في البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة في البحرين ، اليوم ، وفاة 4 حالات قائمة لفيروس كورونا لوافدين يبلغون من العمر 70 عاماً، و55 عاماً، و52 عاماً، و38 عاماً، وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها لأسرهم وكافة أهلهم وأقاربهم

وكانت الوزارة قد أعلنت قبل ساعة وفاة 5 حالات قائمة لفيروس كورونا، أربعة منها لمواطنين يبلغون من العمر 72 عاماً، و67 عاماً، و62 عاماً، و33 عاماً، والخامسة لوافدة تبلغ من العمر 45 عاماً، وتعرب الوزارة عن خالص تعازيها لأسرهم وكافة أهلهم وأقاربهم.