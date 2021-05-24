مسؤول محلي متهم بالفساد في ذي قار يسلم نفسه للسلطات

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "مدير بلدية الناصرية كاظم الصافي سلم نفسه للسلطات القضائية في محافظة ذي قار بعد صدور مذكرة قبض بحقه".

واضاف ان مذكرة القبض صدرت على خلفية اتهامات بهدر في المال العام لإحدى المشاريع التي تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دينار".

