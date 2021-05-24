انت الان تتابع خبر مسؤول محلي متهم بالفساد في ذي قار يسلم نفسه للسلطات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بقيام مسؤول محلي بمحافظة ذي قار بتسليم نفسه للسلطات بعد صدورؤ امر بالقبض عليه.
وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، ان "مدير بلدية الناصرية كاظم الصافي سلم نفسه للسلطات القضائية في محافظة ذي قار بعد صدور مذكرة قبض بحقه".
واضاف ان مذكرة القبض صدرت على خلفية اتهامات بهدر في المال العام لإحدى المشاريع التي تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دينار".
واضاف ان مذكرة القبض صدرت على خلفية اتهامات بهدر في المال العام لإحدى المشاريع التي تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دينار".