وفاة سائق رافعة عملاقة في ميناء ام قصر..والدفاع المدني ينتشل الجثة

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت فرق الدفاع المدني اليوم الاثنين من انزال جثة سائق رافعة عملاقة في رصيف رقم 5 داخل ميناء ام قصر فجر هذا اليوم الاثنين.



وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد للسومرية نيوز" انه تم انزال الجثة وتامين نقلها وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب الوفاة .