تحذير للنساء... إياك تناول الفراولة على معدة فارغة لهذا السبب!

وأوضحت أن الفراولة يمكن أن تسبب الحساسية الغذائية، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي. أيضا، يمكن أن تثير الفراولة صدمة الحساسية.

وبالتالي، لا يُنصح بتناول الفراولة للأمهات المرضعات أو الحوامل، حتى لا يصاب الطفل بالحساسية. وللسبب نفسه، لا ينبغي إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد الفراولة".