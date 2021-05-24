قوات الاحتلال تعتقل 41 فلسطينيا في الضفة الغربية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلن (نادي الأسير الفلسطيني) ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت فجر اليوم الاثنين 41 فلسطينيا في الضفة الغربية غالبيتهم من مدينة (القدس) المحتلة.

وقال النادي في بيان صحفي ان قوات الاحتلال اعتقلت 24 فلسطينا في مدينة (القدس) المحتلة وسبعة في محافظة (بيت لحم) وثلاثة في (الخليل) وثلاثة في (جنين) و(نابلس) وأربعة آخرين في (رام الله) و(قلقيلية).

ولفت الى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ ابريل الماضي وحتى اليوم اكثر من 2400 فلسطيني منهم حوالي 500 في القدس و500 في الضفة الغربية فيما اعتقل حوالي 1400 منذ التاسع من مايو الجاري في الاراضي المحتلة عام 1948.

يذكر ان قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من حملات الاعتقالات خلال الهبة الشعبية التي بدأت في (راس العامود) بمدينة القدس وامتدت الى الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 رفضا للاعتداءات في القدس وتنديدا بالعدوان على غزة.