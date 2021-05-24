البحرين تعلق دخول القادمين من الهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش ونيبال

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

قررت البحرين تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند، وباكستان، وسيريلانكا، وبنغلاديش، ونيبال، المدرجة على القائمة الحمراء، بداية من اليوم الإثنين، وفق وكالة الأنباء السعودية.



واستثنت البحرين، من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في البحرين، المطالبين بالحجر الصحي الاحترازي 10 أيام في مساكنهم، أو في الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية، مع إبراز شهادة فحص PCR معتمدة قبل الصعود للطائرة ،والفحص عند الوصول وبعد 10 أيام من الوصول.