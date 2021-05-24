حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادم، مشيرا خلالها إلى أن الأجواء صيفية ستستمر حارة وجافة على المناطق الصحراوية، حارة ورطبة على المحافظات الساحلية وسحب ممطرة على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية .



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقساً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وحار نسبيا نهارا مع إمكانية تشكل خلايا من السحب الركامية الممطرة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء فيما يكون الطقس صحو وحار نهارا على الهضاب الداخلية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجبلية . وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد طقسا حارا بوجه عام على معظم المحافظات الساحلية مع رطوبة نسبية عالية وظهور للسحب المنخفضة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والرياح معتدلة السرعة إجمالا تنشط على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب.

ولفت إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحو و شديد الحرارة أثناء النهار، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط خلال ساعات الظهيرة تصل سرعتها إلى 20 عقدة قد تعمل على أثارة الأتربة والرمال. فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس حار وصحو الى غائم جزئياً إجمالا مع إمكانية هطول أمطارخفيفة ومتفرقة، والرياح جنوبية غربية تصل إلى 25عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

المركز الوطني للأرصاد الجوية يـنـبـه المواطنين :- • في المناطق الصحراوية والساحلية الى أخذ الإحتياطات اللازمة من الأجواء الحارة وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة. • في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطارعليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار. • الصيادين جنوب أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج