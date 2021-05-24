العاهل الأردني يؤكد أهمية تكثيف الجهود عربياً ودولياً لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أهمية تكثيف الجهود عربياً ودولياً لترجمة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية بترا.



جاء ذلك خلال لقاء عقده مع رئيس وعدد من أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان)، أكد خلاله على أن "لا بديل عن حل الدولتين، لتحقيق السلام العادل والشامل، لافتاً إلى تحذيراته المتكررة من تداعيات الجمود الحاصل بعملية السلام".

وذكرت الوكالة أن الملك شدد على "أن الأردن يضع كل إمكانياته وعلاقاته الدبلوماسية في خدمة القضية الفلسطينية، مجدداً التأكيد على أن المملكة مستمرة ببذل جميع الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".

وأكد الملك أيضاً "ضرورة تعزيز صمود المقدسيين ودعمهم، ومساعدة الأشقاء في غزة للتخفيف من معاناتهم بعد العدوان الإسرائيلي".