المغرب ينفي اتصالات مع إسبانيا ويحذر من خطر قطع العلاقات

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الأحد، أنه ليس هناك أي اتصال مع إسبانيا منذ اندلاع الأزمة الحالية نتيجة دخول الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي إسبانيا، لإيداعه في المستشفى لإصابته بفيروس كورونا المستجد في لوجرونيو.



ونفى بوريطة في مقابلة مع إذاعة (أوروبا1) الفرنسية تصريحات وزيرة الخارجية الإسبانية ارانتشا جونزاليز لايا، التي قالت صباح اليوم في الإذاعة الوطنية الإسبانية إن إسبانيا والمغرب يجريان محادثات سرية.

وصرح بوريطة "على عكس ما تقوله الوزيرة لا توجد اتصالات منذ اندلاع الأزمة في منتصف أبريل(نيسان) الماضي، لم نكن نعلم بوصول هذا الشخص إلى إسبانيا".

وأضاف "اليوم توجد مشكلة ثقة واحترام متبادل مع إسبانيا"، محذراً "يتوجب على إسبانيا إيجاد حل: في حال تبنيها خيار مغادرة غالي بنفس الطريقة التي دخل بها فإنها تسعى لتفاقم الأزمة او حتى قطع العلاقات".

وأدى وصول حوالي 8 آلاف مهاجر غير شرعي منذ أيام من المغرب إلى مدينة سبتة الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، الناجمة عن سماح إسبانيا بدخول غالي إلى أراضيها لتلقي الرعاية الطبية.