ماذا قال الكاظمي حول القضية الفلسطينية؟

محمد الفلاح - الإثنين 24 مايو 2021

قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الأحد، إن بلاده لن تتخلى عن القضية الفلسطينية وموقفه المبدئي والثابت منها، وأن فلسطين التي تسكن الوجدان العراقي تحظى بالدعم الشعبي والسياسي والرسمي.



وأضاف الكاظمي خلال استقباله وزير خارجية فلسطين رياض المالكي "لن ترى فلسطين من العراق سوى الإسناد والدعم المباشر، وعبر المواقف والإتصالات الإقليمية والدولية"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأكد الكاظمي، أهمية تشجيع الحوار ووحدة الموقف الفلسطيني ودعم العراق لمثل هذا التوجه.

من جانبه، نقل وزير الخارجية الفلسطيني، تحيات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الى الكاظمي، وتقديره لـ"موقف العراق الأخوي الداعم لفلسطين ومساندته الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي".

وقال "إن قوة العراق المتصاعدة ودوره الإقليمي والدولي نعدها بمثابة قوة للموقف الفلسطيني".

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتداعيات الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، التي تسببت بسقوط العديد من الضحايا الأبرياء، وإحداث دمار بالبنى التحتية والمنشآت المدنية.