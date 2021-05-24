“التعاون الإسلامي” تدين الهجوم العدائي الإرهابي بزورق مفخخ في جنوب البحر الأحمر

المناطق - واس

أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأشد العبارات في بيان اليوم، المحاولة العدائية من ميليشيا الحوثي الإرهابية بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، حيث تم إحباط الهجوم، وذلك وفق ما أعلنه تحالف قوات دعم الشرعية في اليمن.

وشدد الأمين العام على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.