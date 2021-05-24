شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف يرحب بطلب الإمارات استضافة مؤتمر "COP 28" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف اليوم، بإعلان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقدم دولة الإمارات بطلب لاستضافة الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.

وأكد الأمين العام على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي دولاً ومؤسسات وهيئات، للتعامل مع المتغيرات المناخية ولحشد الجهود وتعزيز الأهداف والطموحات العالمية للتصدي الجماعي، و للحد من تداعيات تغير المناخ وبناء عالمٍ أفضل من خلال خلق فرص اقتصادية جديدة تضمن الاستدامة.

وعبر الأمين العام عن ثقته وإيمانه الكبير بالإمكانيات والقدرات التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 28 والكفيلة بنجاح المؤتمر والذي سيشكل محطة مهمة في جهود العالم تجاه التغير المناخي، مؤكداً الدعم الكامل لطلب دولة الإمارات العربية المتحدة الاستضافة وكذلك المساهمة في إنجاح المؤتمر لتحقيق أهدافه المنشودة.