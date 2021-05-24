شكرا لقرائتكم خبر عن 3060 إصابة جديدة بكورونا و57 وفاة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الاثنين تسجيل 3060 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 903 آلاف و599 حالة .

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 20ألفا و308 حالات بعد تسجيل 57حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 2693مريضا من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 820 ألفا و.374

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي الحالات النشطة في مختلف أنحاء البلاد 62 ألفا و917حالة.