شكرا لقرائتكم خبر عن حاكمة ميشيجان تعتذر لانتهاك الاحترازات داخل مطعم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جريتشن ويتمر حاكمة ولاية ميشيجان الأمريكية عن إعتذارها ، بعد أن أظهرت صورة أنها انتهكت فيما يبدو قواعد التباعد الاجتماعي التي تفرضها الولاية في أحد المطاعم.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لويتمر مع مجموعة من الناس لا يضعون الكمامات في مطعم لاند شارك.

ونشر أحد الحضور صورة ويتمر وهي تجلس مع 12 شخصا تقريبا على ثلاث طاولات متلاصقة لكن الصورة حُذفت بعد ذلك وفقا لموقع ديترويت فري برس.