زيارة رسمية لرئيس وزراء فرنسا إلى تونس.. وهذا موعدها

24 مايو , 2021
جري رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس زيارة رسمية إلى تونس يومي 2 و3 حزيران بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون الفرنسي التونسي، وفق ما أعلن مكتبه في بيان يوم الأحد.
وأضاف البيان أن المجلس الذي يجمع رئيسي حكومتي البلدين ووزراء كل عامين لمناقشة قضايا التعاون سيركز خصوصا على التنمية الاقتصادية والأمن والتعليم والتدريب والثقافة والفرنكفونية.
وتأتي زيارة جان كاستيكس في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى باريس في منتصف شهر مايو.
ومن المنتظر بهذه المناسبة توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والتعاون في المجالات الأكاديمية والتعليمية والتدريب المهني.
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