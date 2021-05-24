وزير الخارجية المصري: إدارة بايدن مهتمة بتفعيل حل الدولتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن أبدت اهتماما لتفعيل حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده شكري مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في العاصمة عمان عقب لقاء جمعهما، بحثا خلاله مستجدات القضية الفلسطينية والسُبل الكفيلة بإحياء عملية السلام.

وأضاف وزير الخارجية المصري إن القاهرة تسعى إلى "تنسيق جهودها المشتركة مع الأردن لمواجهة تحدياتنا الإقليمية".

وتابع أنه "لا غنى عن تعاوننا مع الأردن بشأن القضية الفلسطينية، وننسق مع دول عربية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني: "نواصل التنسيق مع مصر لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في الأقصى، ونبحث أيضا سبل إعادة إعمار غزة".

وأشار إلى أن "مصر تلعب دورا رئيسيا فيما يخص القضية الفلسطينية"، داعيا إلى ضرورة التعامل مع قضية تهجير أهالي حي الشيخ جراح على أنها "جريمة حرب".

وشدد على أنه "لا سلام أو أمان في المنطقة إلا بتحقيق مبدأ حل الدولتين"، مشيرا إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة أولوية ملحة الآن، وهناك حراك إقليمي في هذا الصدد.

وأكد الصفدي أن "حماية القدس مسؤولية فلسطينية عربية إقليمية دولية والمساس بها هو استفزاز لمشاعر شعوب المنطقة".