قرقاش يؤكد ثقة الإمارات بمركزية الدور المصري في قضايا المنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم الاثنين، أن دعم الإمارات للجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة يمثل توجه الدولة العقلاني وإيمانها بمركزية دور القاهرة في قضايا المنطقة.

وقال قرقاش في تغريدة على صفحته الرسمية عبر موقع "تويتر" إن اتصال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتعبيره عن دعم الإمارات للجهود المصرية نحو وقف إطلاق النار في غزة، وحقن دماء المدنيين يمثل "توجه الإمارات العقلاني وإيمانها بمركزية الدور المصري في قضايا المنطقة، مقاصد الإمارات الواقعية والحكيمة تصب في مصلحة دول المنطقة وشعوبها".

وأجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري رحب خلاله بوقف إطلاق النار في غزة، وعبر عن دعم دولة الإمارات للجهود المصرية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأثنى على الجهود المصرية التي أدت إلى وقف إطلاق النار في القطاع والدور الإنساني الهام الذي قام به الرئيس السيسي للتهدئة وحقن دماء المدنيين الأبرياء.

وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود خاصة من قبل القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد أن دولة الإمارات على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام.