تحالف دعم الشرعية يحبط هجوما وشيكا جنوب البحر الاحمر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين احباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ (مسير) من قبل "ميليشيات الحوثي الإرهابية" وتدمير الزورق جنوب البحر الاحمر.

ونقلت وكالة الانباء السعودية في موقع التواصل الاجماعي (تويتر) عن التحالف تأكيده "ان الميليشيات الحوثية الارهابية تهدد باستمرار خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وأضاف التحالف ان ميليشيات الحوثي تتخذ من (اتفاق استوكهولم) مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة اليمنية.

وينص (اتفاق استوكهولم) بين الاطراف اليمنية الذي اقر في ديسمبر 2018 على وقف اطلاق النار في محافظة الحديدة وموانئ (الحديدة) و(الصليف) و(رأس عيسى) وتسليمها إلى الحكومة اليمنية الشرعية تحت اشراف لجنة تنسيق دولية.