شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تعلق دخول القادمين من الهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش ونيبال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قررت البحرين تعليق دخول المسافرين القادمين من الهند، وباكستان، وسيريلانكا، وبنغلاديش، ونيبال، المدرجة على القائمة الحمراء، بداية من اليوم الإثنين، وفق وكالة الأنباء السعودية.



واستثنت البحرين، من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في البحرين، المطالبين بالحجر الصحي الاحترازي 10 أيام في مساكنهم، أو في الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية، مع إبراز شهادة فحص PCR معتمدة قبل الصعود للطائرة ،والفحص عند الوصول وبعد 10 أيام من الوصول.