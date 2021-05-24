شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 8406 إصابات جديدة بـ«كورونا» و319 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
24 مايو 2021
13:04 مساء
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موسكو-رويترز
سجلت روسيا 8406 إصابات جديدة بمرض «كوفيد-19»، الاثنين، منها 2487 في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى خمسة ملايين و9911 منذ بدء الجائحة. وقال الفريق الحكومي المعني بمكافحة فيروس «كورونا» إن 319 شخصاً توفوا لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتصل حصيلة الوفيات إلى 118801.
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