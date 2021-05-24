شكرا لقرائتكم خبر عن أونغ سان سو تشي تؤكد أن حزبها «سيبقى مادام الناس باقين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
24 مايو 2021
11:54 صباحا
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رانغون-أ.ف.ب
أكدت الزعيمة الميانمارية أونغ سان سو تشي أن حزبها الذي أُطيح به «سيبقى مادام الناس باقين»، أثناء أول مثول لها حضورياً منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في شباط/فبراير، وفق ما أفاد محاميها، الاثنين. وقال المحامي مين مين سو، إن الزعيمة «تتمنى أن يبقى شعبها بصحة جيّدة، وأكدت أن (حزبها) الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية سيبقى مادام الناس باقين لأنه أُسّس من أجل الشعب».
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