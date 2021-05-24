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أونغ سان سو تشي تؤكد أن حزبها «سيبقى مادام الناس باقين»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

24 مايو 2021

11:54 صباحا

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رانغون-أ.ف.ب
أكدت الزعيمة الميانمارية أونغ سان سو تشي أن حزبها الذي أُطيح به «سيبقى مادام الناس باقين»، أثناء أول مثول لها حضورياً منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في شباط/فبراير، وفق ما أفاد محاميها، الاثنين. وقال المحامي مين مين سو، إن الزعيمة «تتمنى أن يبقى شعبها بصحة جيّدة، وأكدت أن (حزبها) الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية سيبقى مادام الناس باقين لأنه أُسّس من أجل الشعب».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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