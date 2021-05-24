أونغ سان سو تشي تؤكد أن حزبها «سيبقى مادام الناس باقين»

رانغون-أ.ف.ب

أكدت الزعيمة الميانمارية أونغ سان سو تشي أن حزبها الذي أُطيح به «سيبقى مادام الناس باقين»، أثناء أول مثول لها حضورياً منذ الانقلاب الذي نفّذه الجيش في شباط/فبراير، وفق ما أفاد محاميها، الاثنين. وقال المحامي مين مين سو، إن الزعيمة «تتمنى أن يبقى شعبها بصحة جيّدة، وأكدت أن (حزبها) الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية سيبقى مادام الناس باقين لأنه أُسّس من أجل الشعب».