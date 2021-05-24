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بلينكن: لا مؤشرات ملموسة تفيد برغبة إيران في العودة للاتفاق النووي

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: لا مؤشرات ملموسة تفيد برغبة إيران في العودة للاتفاق النووي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

24 مايو 2021

11:39 صباحا

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(واشنطن-أ.ف.ب)
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، أنّ بلاده لم تر بعد مؤشرات ملموسة حول استعداد إيران «للقيام بما هو ضروري» من أجل الامتثال للاتفاق النووي والسماح بالتالي برفع بعض العقوبات الأمريكية.
وقال لمحطة «سي إن إن» التلفزيونية الأمريكية أثناء تعليقه على المباحثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق، «السؤال الذي ليس لدينا إجابة عليه بعد هو ما إذا كانت إيران، في نهاية المطاف، مستعدة للقيام بما هو ضروري للامتثال مجدداً للاتفاق».
وقال بلينكن لمحطة أخرى «ايه بي سي»، «نحن نعرف العقوبات التي يجب رفعها إذا لم تكن متوافقة مع الاتفاق النووي». وأضاف أنّ «إيران، على ما أعتقد، تعرف ما يتعين عليها القيام به للعودة إلى الامتثال للاتفاق بخصوص الجوانب النووية، ولم يتبين لنا ما إذا كانت إيران مستعدة لاتخاذ قرار». وتابع: «هذا هو الرهان، ولا جواب لدينا إلى الآن».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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