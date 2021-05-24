الصين تسجل 18 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وألمانيا 2682

عواصم-رويترز

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الاثنين، إنها سجلت 18 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، أمس الأحد، وذلك مقابل 19 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة واردة من الخارج. وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 22. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة. ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 90991، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

وأظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا» في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و651 ألفاً و640 بعد تسجيل 2682 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 87423 بعد تسجيل 43 وفاة جديدة.