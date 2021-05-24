شكرا لقرائتكم خبر عن 14 قتيلاً بتحطم مقصورة تلفريك في إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (إيطاليا-أ.ف.ب)

لقي 14 شخصاً مصرعهم، بينهم خمسة إسرائيليين، وأصيب طفل بجروح خطرة وحالته حرجة جداً، في حادث تحطّم مقصورة تلفريك في منتجع ستريزا السياحي في مقاطعة بييمونتي بشمالي إيطاليا على ضفاف بحيرة مادجوري، الأحد. وأصيب في الحادث طفلان (9 و5 أعوام) نقلا إلى تورينو للعلاج، لكن سرعان ما قضى الأول متأثراً بجروحه، في حين يرقد الثاني في المستشفى بين الحياة والموت وهو يعاني خصوصاً صدمة في الرأس وكسوراً في الساقين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنّ خمسة إسرائيليين قتلوا في الحادث، هم زوجان وطفل يقيمون في إيطاليا وزوجان يقيمان في إسرائيل، مشيرة إلى أنّ الطفل الراقد حالياً في المستشفى بين الحياة والموت هو ابن الزوجين الأخيرين.

وأعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو مارتيلا ورئيس الوزراء ماريو دراجي عن «الألم العميق».

ووقع الحادث عند الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (الساعة 10,30 ت ج) على بعد مئة متر من أعلى محطة للتلفريك بحسب بيان لوزارة البنى التحتية. وقد يكون الحادث ناجماً عن انقطاع كابل في الجزء الأعلى من مسار الرحلة، ما أدى إلى سقوط المقصورة وكان على متنها 15 شخصاً.

ويبدو أنه جرى استبعاد فرضية الحمل الزائد منذ البداية إذ يمكن لهذه المقصورات أن تستوعب أكثر من 35 راكباً. وقال مسؤول عن الدرك إنّ المقصورة سقطت من على ارتفاع 15 متراً قبل أن تتدحرج على جزء من المنحدر وتصطدم بشجرة. ويربط التلفريك السياحي في رحلة تستغرق 20 دقيقة قرية ستريزا بجبل موتاروني الواقع على ارتفاع 1500 متر مع منظر رائع مطل على بحيرة مادجوري وجبال الألب.