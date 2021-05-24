25,445 تصرفاً عقارياً بـ92 ملياراً خلال 4 أشهر في دبي

36 ملياراً الاستثمارات العقارية منذ مطلع العام بزيادة 44%

51 % نمو عدد التصرفات العقارية و72% من حيث القيمة

8749 مستثمراً جديداً يدخلون «عقارات دبي» منذ بداية العام

دبي: ”الخليج 365”

حافظ القطاع العقاري في إمارة دبي على وتيرة نمو متصاعدة منذ بداية العام الجاري، الأمر الذي يؤكد المرونة والجاذبية التي يتمتع بها القطاع، والتي تعكس الأثر الإيجابي لقرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة في الفترة الماضية، والتي ساهمت بدورها في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في القطاع، ودعم مواكبته للوضع الطبيعي الجديد، بصورة ترسّخ المكانة العالمية التي تتمتع بها الإمارة كأفضل وجهات الاستثمار العقاري.

وقد أظهرت أرقام وبيانات نشرة «علوم العقار» الصادرة عن «دائرة الأراضي والأملاك» بدبي متانة القطاع وقدرته على التكيّف مع مختلف الظروف والمستجدات؛ إذ بلغ عدد التصرفات العقارية التي تم تسجيلها في إمارة دبي منذ مطلع عام 2021 ولغاية نهاية شهر أبريل الماضي 25,445 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 92 مليار درهم إماراتي، لتحقق بذلك زيادة بنسبة 51% من حيث عدد التصرفات، و72% من حيث قيمتها، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

المستثمرون الجدد

وكشفت النشرة عن مواصلة القطاع العقاري في الإمارة استقطاب المزيد من المستثمرين العقاريين، وذلك بفضل ما يتمتع به القطاع من بنية تحتية قوية وفرص استثمارية جذابة، إذ بلغ عدد المستثمرين الجدد منذ مطلع العام حتى نهاية إبريل الماضي (8749 مستثمراً جديداً)، يمثلون ما نسبته (65%) من إجمالي عدد المستثمرين العقاريين المسجلين في تلك الفترة، وذلك بنمو وصل إلى 54% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

نمو الاستثمارات العقارية

وقد أوضحت النشرة كذلك أن إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية خلال الفترة المذكورة وصل إلى 36 مليار درهم، محققةً بذلك زيادة قدرها 44% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020. الأمر الذي يؤكد استمرارية تدفق الاستثمارات العقارية منذ بداية العام بوتيرة عالية، الأمر الذي يعزز كذلك من ثقة المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.

بلغ عدد العقود المسجلة منذ مطلع عام 2021 ولغاية نهاية شهر أبريل الماضي (187,949) عقداً، وقد استحوذت عقود الإيجار الجديدة على (58%) منها، في حين تمثل العقود المجددة (42%) من إجمالي العقود المسجلة خلال الفترة المشار إليها.

أفضل المناطق

سلّطت النشرة الضوء على أفضل خمس مناطق من حيث قيمة المبايعات للشقق والفلل، ففي فئة الفلل تصدّرت حدائق الشيخ محمد بن راشد تلك المناطق خلال شهر أبريل الفائت، يليها نخلة جميرا، وادي الصفا 5، ومن ثم وادي الصفا 7، ومنطقة اليلايس 2. وفيما يتعلق بفئة الشقق، جاءت الصدارة خلال شهر أبريل الفائت كالتالي: مرسى دبي، برج خليفة، نخلة جميرا، الخليج التجاري، الثنية الخامسة، على التوالي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة نمواً متزايداً وانتعاشاً أكبر للقطاع العقاري، وذلك في أعقاب سماح اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي بتقديم طلبات التصريح الإلكتروني لفعاليات الأعمال بمختلف أنواعها، إلى جانب اقتراب انطلاق فعاليات إكسبو 2020، والتي ستستقطب بدورها السياح والزوّار من مختلف أنحاء العالم، وستشكّل فرصة كبيرة للقطاع العقاري لتعزيز مكانته إقليمياً وعالمياً على حد سواء.