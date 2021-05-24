رقم قياسي جديد لكريستيانو رونالدو

(روما- أ ف ب)

بات المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب يتوج هدافاً في ثلاث بطولات أوروبية كبرى بعد أن انتزع لقب هداف الدوري الإيطالي بتسجيله 29 هدفاً في صفوف يوفنتوس لموسم 2020-2021 الذي أسدل الستار عليه الأحد.

وتقدم رونالدو (36 عاماً) الذي غاب عن مباراة فريقه الأخيرة ضد بولونيا والتي نجح فيها يوفنتوس في انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه العريض على منافسه 4-1، على مهاجم انترميلان البلجيكي روميلو لوكاكو بفارق 5 أهداف.

وسبق للنجم البرتغالي أن توج هدافاً في الدوري الإنجليزي في صفوف مانشستر يونايتد عام 2008، ثم ثلاث مرات في صفوف ريال مدريد الإسباني أعوام 2011 و2014 و2015.

وكانت المرة الأولى التي يُتوج فيها رونالدو هدافاً للدوري الإيطالي في ثلاثة مواسم في صفوف السيدة العجوز بعد أن سجل 21 هدفاً في موسمه الأول، و31 الموسم الماضي عندما حل ثانياً وراء هداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي مع 36 هدفاً، وعموماً رفع رونالدو رصيده في صفوف يوفنتوس إلى 101 هدف في مختلف المسابقات.