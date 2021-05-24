شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن سعيد يفتتح معرض المطارات في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، فعاليات معرض المطارات في دبي، بمشاركة كبار صناع القرار في المطارات الرئيسية من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، للبحث عن منتجات وخدمات جديدة لمنشآتهم.

يقام المعرض في دورته العشرين بالقاعتين 7 و8 في مركز دبي التجاري العالمي على مساحة 12 ألف متر مربع بمشاركة 95 عارضا وأكثر من 100 مشتري من مختلف أنحاء العالم.

يترافق المعرض مع ثلاث فعاليات هي منتدى قادة المطارات العالمية ومنتدى مراقبة الحركة الجوية ومؤتمر أمن المطارات إضافة إلى مؤتمرين جديدين يركزان على تجربة المسافرين في المطارات والتحول الرقمي للمطارات وذلك بمشاركة خبراء ومسؤولين كبار في صناعة الطيران العالمية إما بالحضور الشخصي أو عن بعد.

يشكل المعرض أضخم تجمع هجين للاعبين في صناعة المطارات بعد التأثير الواسع الذي تسببت به جائحة كوفيد-19 على صناعة الطيران بأكملها.

يشارك في المعرض مجلس المطارات العالمي - الذي يعتبر الاتحاد التجاري لمطارات العالم ويشغل أعضاؤه 1933 مطارا في 183 دولة - من خلال سيفانو بارونتشي المدير العام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وديمتري كول نائب رئيس تجربة المسافرين في المطارات وغاري ليونغ مدير الأمن والتسهيل لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.