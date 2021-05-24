من سيصرف مرتبات شهر مايو اليوم الاثنين من موظفي الحكومة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية اليوم الاثنين صرف مرتبات شهر مايو الجاري لمجموعة جديدة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك لليوم الثاني من الأيام المحددة لصرف مرتبات هذا الشهر، حيث تم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام.

وأعلنت الوزارة، في بيان سابق، إتاحة مستحقات العاملين بكل من هذه الوزارات والهيئات في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من أمس الأحد 23 مايو 2021.

وبحسب بيان سابق، قال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، إنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهر مايو 2021 لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات.

ما الجهات التي ستصرف مرتبات العاملين بها اليوم؟

ذكر بسيوني أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 20 وزارة وهيئة اليوم الاثنين 24 مايو والتي تشمل الآتي:

- وزارات التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي.

- دواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



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